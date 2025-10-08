Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ai microfoni di Radio Marte ha detto la sua sulla lotta scudetto. Queste le considerazioni dell'ex calciatore:
Bruscolotti: “Scudetto? La Roma dirà la sua col Napoli, ma Milan favorito”
Le parole dell'ex capitano del Napoli a proposito delle squadre che competeranno per il tricolore tra cui non menziona l'Inter
"Il Napoli c’è anche perché ha vinto soffrendo alcune partite e non dominando e questo per me è un segnale che la stagione può essere positiva e di nuovo vincente. Perché prima o poi la squadra troverà pure la quadra giusta, tutti risponderanno al meglio e quindi poi si vedrà qualcosa di diverso. La Roma dirà la sua, io penso però che sia leggermente favorito il Milan, perché non ha gli impegni di coppa come non li ha avuti lo scorso anno Conte. Quale giocatore del Napoli potrebbe fare le fortune della Roma? Beh penso Hojlund, viste le difficoltà dei giallorossi a segnare”.
