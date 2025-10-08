Barcellona, ancora problemi col nuovo Camp Nou: un anno di ritardo e ora…

La società catalana sperava di riaprire lo stadio una volta avuti i permessi per ospitare 27.000 tifosi, cosa che avevano in mente di ottenere il mese scorso, passato senza novità. La decisione annunciata oggi causerà quasi certamente ulteriori ritardi alla riapertura di uno dei più grandi stadi d'Europa, da 105mila spettatori, dopo una ristrutturazione che ha subito numerose battute d'arresto e che alla fine verrà a costare 1,5 miliardi di euro.

Il Barcellona ha poi confermato che ospiterà la sua prossima partita di Liga contro il Girona, il 18 ottobre, nello stadio Olimpico al Montjuic, dove ha giocato nelle ultime due stagioni mentre il Camp Nou era chiuso e dove ha dovuto tornare a fine settembre dopo aver disputato due partite anche nel minuscolo stadio 'Johan Cruyff', da seimila posti.