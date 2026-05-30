Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva nel corso della trasmissione 'Microfono aperto', Enzo Bucchioni ha parlato di Antonio Conte. Il giornalista ha elogiato il tecnico e lo ha paragonato ad Arrigo Sacchi.
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fcinter1908 ultimora Bucchioni: “Conte come Sacchi. Porta tutto al massimo. Se non lo segui…”
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Bucchioni: “Conte come Sacchi. Porta tutto al massimo. Se non lo segui…”
Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista ha elogiato il tecnico e lo ha paragonato ad Arrigo Sacchi
"Calcisticamente Conte è un numero uno, un grande allenatore che ha vinto dappertutto. Porta tutto al massimo, ha una dedizione assoluta all'obiettivo. Un po' come Sacchi. Se non lo segui vai fuori dal progetto. Io dirigente uno come lui me lo prendo sempre".
(Radio Sportiva)
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