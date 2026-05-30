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fcinter1908 ultimora Italia, novità tra i convocati: nuovo ‘arrivo’ dopo finale playoff per la Serie A
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Italia, novità tra i convocati: nuovo ‘arrivo’ dopo finale playoff per la Serie A
Il centrocampista del Catanzaro si è unito al gruppo di Baldini in vista del doppio impegno amichevole degli Azzurri
Da oggi è a disposizione della Nazionale in ritiro a Coverciano anche Costantino Favasuli per preparare insieme ai compagni le amichevole del 3 giugno con il Lussemburgo e il 7 contro la Grecia.
Il centrocampista del Catanzaro aveva avuto una deroga dal ct ad interim Silvio Baldini per disputare ieri sera la finale playoff per la promozione in Serie A.
Sfida che ha sancito il ritorno del Monza nel massimo campionato. Ha ottenuto il via libera per aggregarsi al ritiro azzurro proprio il 30 maggio, in vista degli impegni internazionali della Nazionale.
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