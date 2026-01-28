In una lunga intervista per Fanpage, Bruno Cirillo ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera

In una lunga intervista per Fanpage, Bruno Cirillo ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera. L'ex giocatore ricorda con affetto la sua breve esperienza all'Inter. "Impatto incredibile. Una delle società più importanti al mondo. Non ti aspettano, devi essere pronto. Anche se fu un anno particolare, per me è stata un’esperienza enorme: ho giocato con campioni straordinari, su tutti Ronaldo il Fenomeno".

Fu un anno complicato in nerazzurro ma la prima partita contro la Reggina fu speciale… — "Sì, lo stadio mi applaudì. Avevo appena lasciato la Reggina e rientrare lì fu emozionante. Lippi mi fece entrare anche per quello: un gesto che dice molto sulla persona".

Materazzi. Ecco, vi siete ritrovati da avversari in India dopo anni e quell'episodio: come andò? — "Tutto tranquillo. In campo ognuno faceva il suo lavoro da professionista… posso dirti una cosa io?"

Certo.. — "Apprezzo che tu non mi abbia chiesto dell'episodio con Materazzi. Tutti mi chiamano solo per quello ma io ho fatto una carriera, positiva o negativa lascio giudicare agli altri, che non è solo quello. Dopo quell'episodio ci fu una riconciliazione pubblica in Italia e poi null'altro. L' ho ritrovato come avversario in India ma ognuno ha fatto il suo".

