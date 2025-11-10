Nei prossimi giorni, ma non c'è ancora una data precisa, Antonio Conte si incontrerà con il presidente Aurelio De Laurentiis. Un faccia a faccia schietto per parlare dei problemi, gravi, del Napoli emersi nelle ultime gare e in particolare per l'atteggiamento della squadra a Bologna.
Conte incontrerà De Laurentiis dopo lo choc di Bologna. Non si esclude un gesto clamoroso se…
Nelle ultime ore si erano diffuse voci anche di dimissioni del tecnico, ma senza fondamento così come non è mai stato all'ordine del giorno un esonero dell'allenatore vista la fiducia immutata del presidente azzurro nei confronti di Conte. Restano però le parole pesanti dette nel dopo partita. E del resto, se non arrivasse una svolta effettiva soprattutto nel comportamento della squadra, non si escluderebbe un gesto clamoroso dell'allenatore salentino.
