I numeri incredibili del difensore nerazzurro in questo inizio di stagione

Gianni Pampinella Redattore 10 novembre 2025 (modifica il 10 novembre 2025 | 16:02)

4 assist, partecipazione al gol alta per un difensore (15%) e un gol. Sono i numeri incredibili di Alessandro Bastoni che definirlo semplice difensore è ormai riduttivo. L’assist per Lautaro realizzato con la Lazio l’ha reso il centrale con più passaggi vincenti in stagione nei primi top 5 campionati. "Nessuno come lui", scrive la Gazzetta dello Sport. Da Conte a Inzaghi, fino a Chivu, nessuno può rinunciare a Bastoni, indispensabile e colonna portante dell'Inter.

"Bastoni si è evoluto. Le idee di Chivu l’hanno reso anche un "pressatore". Il vantaggio dell'Inter contro la Lazio è nato così. Il gol di collo esterno - il quarto in campionato, ottavo in stagione - nasce da un recupero di “Basto”, l’uomo da 81 palloni giocati. Solo Calha ha fatto meglio (93). Lo chiamano “centrale”, ma è un costruttore a tutti gli effetti. La sua heatmap contro la Lazio lo dimostra: la zona rossa è soprattutto dalla metà campo in su. E questo ne delinea il gioco".

"Quest’anno i due ragazzi che formano la ThuLa dovranno offrirgli almeno una cena: tre assist a Lautaro (Cagliari, Slavia Praga e Lazio), uno a Thuram (Torino). Dati destinati ad aumentare. Gran parte delle reti del miglior attacco della Serie A - 26 in 11 partite - sono nate dalla corsia mancina. “Lato sinistro, lato forte”, direbbero Gerry Bertier e Julius Campbell ne “Il sapore della vittoria”. Il film con Denzel Washington su una squadra di football di un liceo della Virginia che vince il campionato nazionale tra mille difficoltà. Quello era uno dei motti più importanti. A San Siro riecheggia nelle torri".

(Gazzetta dello Sport)