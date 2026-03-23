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Bucchioni: “Inter, Chivu ha mostrato limiti. Marotta e Ausilio riflettano sul futuro”

Inter Chivu Marotta
C'è un problema allenatore all'Inter? Enzo Bucchioni è convinto di sì. Su TMW, il giornalista ha criticato l'operato di Chivu
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

C'è un problema allenatore all'Inter? Enzo Bucchioni è convinto di sì. Nel suo editoriale per TMW, il giornalista ha criticato l'operato di Cristian Chivu e invitato la dirigenza nerazzurra a riflettere in vista della prossima stagione:

Inter Chivu
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"Il problema allenatore però non può non essere affrontato. La scarsa esperienza di Chivu sta diventando un fattore proprio nella gestione delle difficoltà. Abbiamo elogiato il giovane allenatore all’inizio della stagione quando era riuscito a rimotivare il gruppo, ha dato vita a un'interessante gestione compreso il turn over, ha cambiato qualcosa del calcio di Inzaghi, poi però alla lunga ha mostrato i suoi limiti tattici contro grandi squadre con grandi allenatori in Champions e in campionato, non è un caso che abbia perso quasi tutti gli scontri diretti".

Inter Chivu
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"Inaccettabile è stata poi la gestione della doppia sfida con il Bodo e la formazione scelta all’andata. L’Inter è ancora, ovviamente, la favorita per lo scudetto e probabilmente lo vincerà, ma sull’operato dell’allenatore Marotta e Ausilio devono pensare molto bene. E’ vero che c’è pure un organico da rivisitare parecchio, ma se l’Inter vuol essere veramente protagonista in Europa forse questo Chivu non basta".

(Fonte: TMW)

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