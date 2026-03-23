C'è un problema allenatore all'Inter? Enzo Bucchioni è convinto di sì. Nel suo editoriale per TMW, il giornalista ha criticato l'operato di Cristian Chivu e invitato la dirigenza nerazzurra a riflettere in vista della prossima stagione:

"Il problema allenatore però non può non essere affrontato. La scarsa esperienza di Chivu sta diventando un fattore proprio nella gestione delle difficoltà. Abbiamo elogiato il giovane allenatore all’inizio della stagione quando era riuscito a rimotivare il gruppo, ha dato vita a un'interessante gestione compreso il turn over, ha cambiato qualcosa del calcio di Inzaghi, poi però alla lunga ha mostrato i suoi limiti tattici contro grandi squadre con grandi allenatori in Champions e in campionato, non è un caso che abbia perso quasi tutti gli scontri diretti".