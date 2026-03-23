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Inter, ecco i 12 calciatori convocati dalle varie nazionali e quando giocheranno

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Nel corso della sosta saranno 12 i giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive selezioni: ecco tutti gli impegni
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Il campionato si ferma per l'ultima volta in questa stagione per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Sarà una finestra internazionale appassionante, durante la quale si svolgeranno le ultime gare di qualificazione al Mondiale 2026 oltre a diverse sfide amichevoli. Alla ripresa della Serie A l'Inter sarà attesa dal big match contro la Roma, in programma a San Siro la sera di Pasqua, domenica 5 aprile alle 20:45.

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Getty Images

Nel corso della sosta saranno 12 i giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive selezioni:

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi

    • Italia-Irlanda del Nord, giovedì 26/03 ore 20:45 – Playoff Qualificazioni Mondiali 2026 | Bergamo

    • Bosnia ed Erzegovina/Galles, martedì 31/03 ore 20:45 - Finale Playoff o Amichevole

    Petar Sucic

    • Colombia-Croazia, venerdì 27/03 ore 00:30 (26/03, 19:30 ora locale) – Amichevole | Orlando (USA)

    • Brasile-Croazia, mercoledì 01/04 ore 02:00 (31/03, 20:00 ora locale) – Amichevole | Orlando (USA)

    Marcus Thuram

    • Brasile-Francia, giovedì 26/03 ore 21:00 (16:00 ora locale) – Amichevole | Boston (USA)

    • Colombia-Francia, domenica 29/03 ore 21:00 (15:00 ora locale) – Amichevole | Washington (USA)

    Inter Barella
    Getty Images

    Denzel Dumfries, Stefan de Vrij

    • Olanda-Norvegia, venerdì 27/03 ore 20:45 – Amichevole | Amsterdam

    • Olanda-Ecuador, martedì 31/03 ore 20:45 – Amichevole | Eindhoven

    Piotr Zielinski

    • Polonia-Albania, giovedì 26/03 ore 20:45 – Playoff Qualificazioni Mondiali 2026 | Varsavia

    • Ucraina/Svezia-Polonia, martedì 31/03 ore 20:45 – Finale Playoff o Amichevole

    Manuel Akanji

    • Svizzera-Germania, venerdì 27/03 ore 20:45 – Amichevole | Basilea

    • Norvegia-Svizzera, martedì 31/03 ore 18:00 – Amichevole | Oslo

    Hakan Calhanoglu

    • Turchia-Romania, giovedì 26/03 ore 18:00 (20:00 ora locale) – Playoff Qualificazioni Mondiali 2026 | Istanbul

    • Kosovo/Slovacchia-Turchia, martedì 31/03 ore 20:45 – Finale Playoff o Amichevole

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