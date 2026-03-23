Il campionato si ferma per l'ultima volta in questa stagione per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Sarà una finestra internazionale appassionante, durante la quale si svolgeranno le ultime gare di qualificazione al Mondiale 2026 oltre a diverse sfide amichevoli. Alla ripresa della Serie A l'Inter sarà attesa dal big match contro la Roma, in programma a San Siro la sera di Pasqua, domenica 5 aprile alle 20:45.
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Inter, ecco i 12 calciatori convocati dalle varie nazionali e quando giocheranno
Nel corso della sosta saranno 12 i giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive selezioni:
Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi
Italia-Irlanda del Nord, giovedì 26/03 ore 20:45 – Playoff Qualificazioni Mondiali 2026 | Bergamo
Bosnia ed Erzegovina/Galles, martedì 31/03 ore 20:45 - Finale Playoff o Amichevole
Petar Sucic
Colombia-Croazia, venerdì 27/03 ore 00:30 (26/03, 19:30 ora locale) – Amichevole | Orlando (USA)
Brasile-Croazia, mercoledì 01/04 ore 02:00 (31/03, 20:00 ora locale) – Amichevole | Orlando (USA)
Marcus Thuram
Brasile-Francia, giovedì 26/03 ore 21:00 (16:00 ora locale) – Amichevole | Boston (USA)
Colombia-Francia, domenica 29/03 ore 21:00 (15:00 ora locale) – Amichevole | Washington (USA)
Denzel Dumfries, Stefan de Vrij
Olanda-Norvegia, venerdì 27/03 ore 20:45 – Amichevole | Amsterdam
Olanda-Ecuador, martedì 31/03 ore 20:45 – Amichevole | Eindhoven
Piotr Zielinski
Polonia-Albania, giovedì 26/03 ore 20:45 – Playoff Qualificazioni Mondiali 2026 | Varsavia
Ucraina/Svezia-Polonia, martedì 31/03 ore 20:45 – Finale Playoff o Amichevole
Manuel Akanji
Svizzera-Germania, venerdì 27/03 ore 20:45 – Amichevole | Basilea
Norvegia-Svizzera, martedì 31/03 ore 18:00 – Amichevole | Oslo
Hakan Calhanoglu
Turchia-Romania, giovedì 26/03 ore 18:00 (20:00 ora locale) – Playoff Qualificazioni Mondiali 2026 | Istanbul
Kosovo/Slovacchia-Turchia, martedì 31/03 ore 20:45 – Finale Playoff o Amichevole
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