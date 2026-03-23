Per il Corriere dello Sport è Marcus Thuram il peggiore in campo di Fiorentina-Inter. L'attaccante è rimasto a secco anche contro la viola, per lui voto 5: "Lotta, questo è sicuro, impegna Pongracic (e Ranieri) e pure questo è acclarato. Risultati? Scarsi".

5,5, per Sommer: "Respinge bene (e fuori dallo specchio) un tiro non semplice di Ndour, respinge piano (e dentro lo specchio) il tiro di Gudmundsson e Ndour ne approfitta". 7 per Pio Esposito: "Straripante. Il colpo di testa con cui apre la strada alla vittoria nerazzurra è specialità della casa, ma lo sono anche i dai e vai per i compagni per infilare la difesa viola. De Gea gli nega la doppietta". 5,5 per Chivu: "Squalificato, in panchina Kolarov. L’Inter parte forte che più forte non si può e sembra poter travolgere la Fiorentina, ma poi la partita è come minimo alla pari per demeriti propri e meriti altrui".