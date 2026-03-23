Per il Corriere dello Sport è Marcus Thuram il peggiore in campo di Fiorentina-Inter. L'attaccante è rimasto a secco anche contro la viola, per lui voto 5: "Lotta, questo è sicuro, impegna Pongracic (e Ranieri) e pure questo è acclarato. Risultati? Scarsi".
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Cds – Fiorentina-Inter, pagelle: Esposito straripante, Thuram il peggiore. Sommer…
5,5, per Sommer: "Respinge bene (e fuori dallo specchio) un tiro non semplice di Ndour, respinge piano (e dentro lo specchio) il tiro di Gudmundsson e Ndour ne approfitta". 7 per Pio Esposito: "Straripante. Il colpo di testa con cui apre la strada alla vittoria nerazzurra è specialità della casa, ma lo sono anche i dai e vai per i compagni per infilare la difesa viola. De Gea gli nega la doppietta". 5,5 per Chivu: "Squalificato, in panchina Kolarov. L’Inter parte forte che più forte non si può e sembra poter travolgere la Fiorentina, ma poi la partita è come minimo alla pari per demeriti propri e meriti altrui".
Gli altri voti:
Bisseck 6, Akanji 6, Carlos Augusto 5,5, Acerbi 6, Dumfries 6, Luis Henrique sv, Barella 5,5, Sucic sv, Calhanoglu 6, Frattesi 5,5, Zielinski 5,5, Dimarco 6, Bonny 5.
(Corriere dello Sport)
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