"A Firenze si è visto chiaramente il problema dell'Inter: lì in mezzo c'era un buco clamoroso, non riuscivano a collegare centrocampo e attacco. Thuram lo avrei tolto all'intervallo a dire il vero, avrei messo Frattesi a fare da raccordo. Che problema c'è a giocare con una punta sola? E Chivu questa cosa, che era in tribuna, non l'ha vista. Metti Frattesi, tieni la partita bloccata, devi fare risultato. Non sei riuscito a capitalizzare l'occasione".

"Le preoccupazioni in casa Inter crescono perché di fronte a un allenatore stramaturo e stravincente come Conte e uno come Allegri Chivu sia andato in difficoltà nella gestione, credo che il primo a essersi impaurito sia stato lì. Ecco perché per l'Inter, al di là del rientro di Lautaro, non è facile. La gestione della partita di Firenze mi fa chiedere se Chivu sia davvero pronto per questi livelli. Già contro il Bodo abbiamo avuto qualche conferma".