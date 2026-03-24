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Bucchioni: “Chivu è davvero pronto ad allenare a certi livelli? A Firenze non si è accorto…”

Inter Chivu
Negli studi di Sportitalia, Enzo Bucchioni ha attaccato duramente l'operato di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter nelle ultime settimane
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Negli studi di Sportitalia, Enzo Bucchioni ha attaccato duramente l'operato di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter nelle ultime settimane. Anche a Firenze, secondo il giornalista, ci sono stati degli errori di gestione da parte del tecnico nerazzurro. Ecco le sue parole:

Bucchioni: “Chivu è davvero pronto ad allenare a certi livelli? A Firenze non si è accorto…”- immagine 2
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"A Firenze si è visto chiaramente il problema dell'Inter: lì in mezzo c'era un buco clamoroso, non riuscivano a collegare centrocampo e attacco. Thuram lo avrei tolto all'intervallo a dire il vero, avrei messo Frattesi a fare da raccordo. Che problema c'è a giocare con una punta sola? E Chivu questa cosa, che era in tribuna, non l'ha vista. Metti Frattesi, tieni la partita bloccata, devi fare risultato. Non sei riuscito a capitalizzare l'occasione".

Inter Chivu
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"Le preoccupazioni in casa Inter crescono perché di fronte a un allenatore stramaturo e stravincente come Conte e uno come Allegri Chivu sia andato in difficoltà nella gestione, credo che il primo a essersi impaurito sia stato lì. Ecco perché per l'Inter, al di là del rientro di Lautaro, non è facile. La gestione della partita di Firenze mi fa chiedere se Chivu sia davvero pronto per questi livelli. Già contro il Bodo abbiamo avuto qualche conferma".

(Fonte: Sportitalia)

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