FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bucchioni: “Conte si traveste da agnello ma dentro è un leone. Le parole post Cremonese…”

ultimora

Bucchioni: “Conte si traveste da agnello ma dentro è un leone. Le parole post Cremonese…”

Bucchioni: “Conte si traveste da agnello ma dentro è un leone. Le parole post Cremonese…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così delle parole di Conte post Cremona
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così delle parole di Conte post Cremona:

"E' una strategia, Conte è questo. Si traveste da agnello ma dentro è un leone. Si maschera per proteggere la squadra dalle pressioni, ma dentro lo spogliatoio carica tutti con queste cose. E' una comunicazione che ha lui. E' un maestro in questo"

Bucchioni: “Conte si traveste da agnello ma dentro è un leone. Le parole post Cremonese…”- immagine 2
Sky

Sulla Juve

—  

"Ho dei dubbi sulle sue chance da Scudetto. C'è voglia di Juve, ma il Pisa è penultimo in classifica...Spalletti ha fatto un ottimo lavoro, ha personalità e questa sta incidendo, ma la Juve ha vinto quando il Pisa non ce la faceva più. Zhegrova ha messo due palle decisive, ma alcuni giocatori del Pisa stavano pagando dazio in quel momento.

LEGGI ANCHE

Bucchioni: “Conte si traveste da agnello ma dentro è un leone. Le parole post Cremonese…”- immagine 3
Getty Images

Per 70' ci fosse stata una squadra più forte del Pisa, la Juve non sarebbe passata. Un segnale si è visto, la ruota comincia a girare, ma non puoi giocare come nel primo tempo col Pisa. Sei la Juve, devi recuperare dei punti e non puoi gestire in quel modo"

Leggi anche
Criscitiello: “Il nuovo Yamal gioca in Serie D in Italia: segnatevi questo nome!”
Adani: “Cos’ho percepito da più giocatori dell’Inter su Chivu”. E che stilettata a Marotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA