Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Bucchioni ha commentato il durissimo sfogo di Conte nel post di Bologna-Napoli

Gianni Pampinella Redattore 10 novembre 2025 (modifica il 10 novembre 2025 | 22:02)

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha commentato il durissimo sfogo di Antonio Conte nel post di Bologna-Napoli. "Conte sta pensando alle dimissioni? Tutti rispondono no, il Napoli non ha questo timore, ma sono tanti i sospetti dopo le durissime parole dell’allenatore che vanno molto oltre la sconfitta di Bologna, per altro bruciante. La crisi è ufficialmente aperta, deflagrata in maniera inattesa, ma che ci fosse un gran malessere all’interno dello spogliatoio dei campioni d’Italia s’era intuito dopo la clamorosa sconfitta contro il Psv. “Non siamo squadra”, ha detto ieri Conte. E questo s’era ampiamente capito".

"Ma è andato molto oltre facendo pensare alla volontà di mollare tutto. “Non ho voglia di accompagnare un morto”, è la frase forse più forte. Si commenta da sola. Ma, dopo essersi accollato tutte le responsabilità, Conte è andato oltre dicendo cose che andranno bene interpretate: “Non sono convinto di poter cambiare le cose”. Ora si tratta di capire se dietro questa uscita inattesa si possa nascondere un ultimo, disperato tentativo di scuotere i giocatori richiamandoli alle loro reponsabilità e mettendoli di fronte, pubblicamente, a comportamenti che non gli piacciono, o se davvero stia pensando a una “mission impossible” e quindi a una possibile resa se non dovessero cambiare le cose. Certamente il post-scudetto ha portato con sè la facile idea che il Napoli potesse continuare la magia dell’anno scorso e con i nove acquisti estivi diventare addirittura competitiva anche in Europa oltre che in Italia".

"La realtà è apparsa quasi subito diversa. Tutti abbiamo sopravvalutato la squadra campione. Anche l’effetto pancia-piena dopo lo scudetto sicuramente ha contribuito ad allentare quella tensione emotiva che aveva portato il gruppo ad andare oltre il suo valore tecnico. Conte è un allenatore che pretende molto, che alza sempre l’asticella, chiede voglia, fame, cuore, oltre ad allenamenti molto intensi. La squadra non lo segue come ha fatto l’anno scorso, l’ha detto lui, ma era evidente. Se non c’è più feeling, se l’energia s’è davvero interrotta la situazione potrebbe aggravarsi. Forse alcuni dei vecchi non hanno più la voglia di sacrificarsi e questo ha ostacolato anche l’inserimento dei nuovi. Nei prossimi giorni ci saranno incontri per analizzare la situazione e capire dove intervenire. Situazione da monitorare, vediamo se tutto rientrerà. Ma ricordiamo che Conte è capace di gesti clamorosi e in carriera ne ha già fatti".