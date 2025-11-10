L’ex dirigente Walter Sabatini ha parlato così dell’ex Inter Radja Nainggolan: "Testa di cazzo, bugiardo matricolato, ma quanto era forte"

L’ex dirigente Walter Sabatini ha parlato così a Viva el Futbol dell’ex Inter Radja Nainggolan : “Radja era grandioso, difficile averlo visto dal vivo uno forte così preso da me, a parte Strootman.

Lui faceva tutto, riempiva di botte gli avversari forti, segnava, si inseriva, giocava anche se aveva una contrattura, mi faceva anche vincere le partite. Gli voglio un bene superlativo, ma è un bugiardo matricolato, una testa di cazzo”, le parole di Sabatini.