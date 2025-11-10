Walter Sabatini si sbilancia: “Il Bologna può vincere lo scudetto”. Queste le parole dell’ex dirigente a Viva el Futbol:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Walter Sabatini: “Ora lo dico e darà fastidio: il Bologna può vincere lo scudetto”
ultimora
Walter Sabatini: “Ora lo dico e darà fastidio: il Bologna può vincere lo scudetto”
Walter Sabatini si sbilancia: “Il Bologna può vincere lo scudetto”. Queste le parole dell’ex dirigente a Viva el Futbol
“Io penso che il Bologna potrà vincere il campionato, lo dico. Darà fastidio a tante big e vi dico che il Bologna può vincere lo scudetto, anche se in città magari darà fastidio e mi malediranno. Ieri ho visto De Rossi che esordiva col Genoa, oggi ho rivisto Bologna-Napoli”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA