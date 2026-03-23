Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha criticato la prestazione dell'Inter al Franchi contro la Fiorentina, che ha confermato il momento no dei nerazzurri:
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Bucchioni: “Chivu non riesce più a vincere. E dobbiamo dirci la verità su questa Inter”
"L’Inter non riesce più a vincere, ora i segnali di crisi sono forti e chiari, l’allarme è rosso con il Milan a sei punti e il Napoli a sette quando mancano ancora otto partite. Tante. Tutto può succedere e quello scudetto che fino a poche settimane fa sembrava blindato sta diventando a forte rischio. Diciamo la verità: l’Inter è sparita dopo l’eliminazione dalla Champions con il Bodo e il Derby è stata un'ulteriore mazzata psicologica. Gli errori arbitrali ci sono stati, ma non ci si può attaccare a situazioni che hanno coinvolto più o meno tutte le squadre".
"Il problema è l’Inter che non riesce a gestire le partite, non sa più giocare da squadra dominante, compatta nelle due fasi, è lenta, prevedibile, a tratti banale, con il crollo verticale del rendimento di alcuni giocatori chiave come Thuram o Di Marco, ma anche le difficoltà di Barella e Dumfries al ritorno. Di tanti. O di un Bonnie troppo molle quando è entrato".
(Fonte: TMW)
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