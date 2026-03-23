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Bucchioni: “Chivu non riesce più a vincere. E dobbiamo dirci la verità su questa Inter”

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Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha criticato la prestazione dell'Inter al Franchi contro la Fiorentina
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha criticato la prestazione dell'Inter al Franchi contro la Fiorentina, che ha confermato il momento no dei nerazzurri:

Bucchioni: “Chivu non riesce più a vincere. E dobbiamo dirci la verità su questa Inter”- immagine 2
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"L’Inter non riesce più a vincere, ora i segnali di crisi sono forti e chiari, l’allarme è rosso con il Milan a sei punti e il Napoli a sette quando mancano ancora otto partite. Tante. Tutto può succedere e quello scudetto che fino a poche settimane fa sembrava blindato sta diventando a forte rischio. Diciamo la verità: l’Inter è sparita dopo l’eliminazione dalla Champions con il Bodo e il Derby è stata un'ulteriore mazzata psicologica. Gli errori arbitrali ci sono stati, ma non ci si può attaccare a situazioni che hanno coinvolto più o meno tutte le squadre".

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"Il problema è l’Inter che non riesce a gestire le partite, non sa più giocare da squadra dominante, compatta nelle due fasi, è lenta, prevedibile, a tratti banale, con il crollo verticale del rendimento di alcuni giocatori chiave come Thuram o Di Marco, ma anche le difficoltà di Barella e Dumfries al ritorno. Di tanti. O di un Bonnie troppo molle quando è entrato".

(Fonte: TMW)

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