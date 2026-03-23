Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato anche del futuro di Palestra e Caprile, nel mirino anche dell'Inter per la prossima stagione

Marco Macca Redattore 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 12:19)

A margine dell'assemblea di Lega, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato anche del futuro di Palestra e Caprile, nel mirino anche dell'Inter per la prossima stagione:

"Caprile e Palestra stanno facendo molto bene quest'anno e si sono meritati la convocazione in nazionale. Caprile sarebbe stato convocato a prescindere dall'infortunio di Vicario. Palestra ha avuto ancor più continuità. Francamente lo conoscevo poco e perciò devo dare tutti i meriti al nostro direttore sportivo Angelozzi che ce l'ha portato. Auguro a loro di raggiungere l'obiettivo che tutti gli italiani sperano. Ho quattro figli maschi che non hanno ancora visto un Mondiale e dunque immaginate quanto ci possa tenere. Faccio un in bocca al lupo a tutta la Nazionale (...)".

"Palestra pronto per l'Inter? Noi, come sapete, quest'anno lo abbiamo schierato spesso in una posizione più avanzata. Per rispondere, vorrei vederlo anche da terzino destro. Le richieste dei grandi club possono essere varie. Vorrei capire meglio a 360° le sue qualità, per capire in quale ruolo la squadra che lo comprerà lo utilizzerà. E' un ragazzo che farà parlare di sé per i prossimi 10-15 anni. Sicuramente è un ragazzo che ha la testa per arrivare a giocare tante partite in Champions League e in Nazionale. Caprile? E' tutto molto prematuro. Sarà venuto qualche osservatore, sia italiano che straniero, ma trattative in corso in questo momento non ce ne sono".

"Rocchi? Volevamo capire lui come vive questo momento, prima di parlare di riforme. Purtroppo lui oggi aveva un impegno, ma spero che qualcosa potrà essere fatto a breve per studiare il futuro. Ho notato quest'anno che le situazioni su cui reclamare sono state molte di più rispetto ai campionati precedenti. Questo forse è sintomo, lato arbitri, di una situazione di non grande serenità. Arbitri validi ce ne sono, non è una questione di qualità, ma legata alla gestione generale e, forse, anche alle troppe polemiche da parte nostra, che non li aiuta".