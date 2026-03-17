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Bucchioni: “Inter-Atalanta? Non credo a complotti post-Bastoni, ma mi chiedo come si fa a…”

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Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni è tornato su quanto accaduto sabato pomeriggio a San Siro tra Inter e Atalanta
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni è tornato su quanto accaduto sabato pomeriggio a San Siro tra Inter e Atalanta. Ecco le parole del giornalista:

Bucchioni: “Inter-Atalanta? Non credo a complotti post-Bastoni, ma mi chiedo come si fa a…”- immagine 2

"E pensare che l’Inter, al di là dell’evidente errore di Manganiello e del Var, stava facendo di tutto per riaprirlo questo campionato".

Bucchioni: “Inter-Atalanta? Non credo a complotti post-Bastoni, ma mi chiedo come si fa a…”- immagine 3
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"Non credo ai complotti o al post-Bastoni, però mi chiedo: come si fa a mandare Manganiello e il varista Gariglio a dirigere una partita delicata come questa? Misteri neanche buffi".

(Fonte: TMW)

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