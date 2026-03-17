Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni è tornato su quanto accaduto sabato pomeriggio a San Siro tra Inter e Atalanta. Ecco le parole del giornalista:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Bucchioni: “Inter-Atalanta? Non credo a complotti post-Bastoni, ma mi chiedo come si fa a…”
ultimora
Bucchioni: “Inter-Atalanta? Non credo a complotti post-Bastoni, ma mi chiedo come si fa a…”
Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni è tornato su quanto accaduto sabato pomeriggio a San Siro tra Inter e Atalanta
"E pensare che l’Inter, al di là dell’evidente errore di Manganiello e del Var, stava facendo di tutto per riaprirlo questo campionato".
"Non credo ai complotti o al post-Bastoni, però mi chiedo: come si fa a mandare Manganiello e il varista Gariglio a dirigere una partita delicata come questa? Misteri neanche buffi".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA