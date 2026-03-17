Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni è tornato su quanto accaduto sabato pomeriggio a San Siro tra Inter e Atalanta

Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni è tornato su quanto accaduto sabato pomeriggio a San Siro tra Inter e Atalanta. Ecco le parole del giornalista:

"E pensare che l’Inter, al di là dell’evidente errore di Manganiello e del Var, stava facendo di tutto per riaprirlo questo campionato".