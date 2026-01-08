Bucchioni: “L’Inter di Chivu ha un segreto che Conte al Napoli manca…”

Il pensiero del noto giornalista sul confronto tra nerazzurri e azzurri a pochi giorni dallo scontro diretto

8 gennaio 2026

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

E' venuta fuori la vera Juve di Spalletti?

"Conosco le sue capacità di assemblare gruppi, di diventare centrale nello spogliatoio, di diventare carismatico e dare un segnale di lavoro. Sono cresciuti i giocatori ora. La squadra ha un'identità ora, si sta mettendo in moto come un meccanismo sincronizzato. I difetti ci sono, in alcuni ruoli, sta arrivando al suo modulo piano piano. Non credo possa rientrare nella corsa Scudetto, lascerà anche lei le energie in Champions. Può crescere come squadra ma i giocatori sono quelli".

Come vede il Como?

"Sta andando fortissimo ma da inizio stagione diciamo di tenerlo d'occhio. Io li tengo aperti gli occhi anche per la Champions. Darà fastidio fino alla fine, ha lasciato punti per strada per inesperienza. Può soltanto crescere sotto l'aspetto caratteriale. Come gioco è già messo molto bene, se cresce sotto l'altro aspetto, perché non crederci?".

L'Inter prepara la fuga?

"E' un bel test col Napoli, perché negli scontri diretti ha perso. E' un test per vedere se sei cresciuto sotto l'aspetto della gestione delle partite. Il segreto è il turnover, ha portato allo stesso livello tutta la rosa, cosa che non può fare Conte al Napoli per gli infortuni".