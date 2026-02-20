FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bucchioni: “Inter, col Bodo formazione pensata male. Forse Chivu non ha studiato…”

ultimora

Bucchioni: “Inter, col Bodo formazione pensata male. Forse Chivu non ha studiato…”

Inter Chivu
Il pensiero del noto giornalista a proposito della sconfitta rimediata in Champions League dai nerazzurri
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Enzo Bucchioni, nel suo commento per TMW Radio, ha parlato di quanto accaduto nell'ultimo turno alle squadre italiane in Europa. Sull'Inter ha detto:

Inter Akanji
Getty Images

"Non si è capita la forza del Bodo non questi mesi. E' una macchina da calcio molto interessante, che Chivu ha esaminato e forse non ha trasmesso ai suoi la pericolosità di questa squadra. Non ha funzionato qualcosa col Bodo, forse non è stata studiata fino in fondo e pensata male la formazione".

Juve, Inter e Atalanta: quale può andare avanti in Champions?

"Come per l'Inter, sull'1-1 la Juve doveva gestirla e bloccarla. Le grandi squadre fanno così in certi frangenti".

Leggi anche
Impallomeni: “Scudetto? Vantaggio Inter enorme, alle altre manca qualcosa. Il Milan non...
Bergomi: “Ieri ho fatto la telecronaca del Club Brugge, la mia lente su Stankovic: si vede che è…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA