Enzo Bucchioni, nel suo commento per TMW Radio, ha parlato di quanto accaduto nell'ultimo turno alle squadre italiane in Europa. Sull'Inter ha detto:
Bucchioni: “Inter, col Bodo formazione pensata male. Forse Chivu non ha studiato…”
Il pensiero del noto giornalista a proposito della sconfitta rimediata in Champions League dai nerazzurri
"Non si è capita la forza del Bodo non questi mesi. E' una macchina da calcio molto interessante, che Chivu ha esaminato e forse non ha trasmesso ai suoi la pericolosità di questa squadra. Non ha funzionato qualcosa col Bodo, forse non è stata studiata fino in fondo e pensata male la formazione".
"Come per l'Inter, sull'1-1 la Juve doveva gestirla e bloccarla. Le grandi squadre fanno così in certi frangenti".
