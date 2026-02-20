Il Milan può ancora credere allo scudetto? Si interrogano gli opinionisti alla luce del risultato del match tra i rossoneri e il Como ieri sera al Meazza. Stefano Impallomenti ha detto la sua sulle frequenze di TMW Radio. Questo il commento:

"La squadra rossonera non ha la continuità per dare fastidio all'Inter. A tutte manca qualcosa, l'Inter fa meglio di tutte ed è difficile che le altre possano fare l'Inter. Ha un vantaggio enorme e dipenderà tutto dall'Inter".