Il Milan può ancora credere allo scudetto? Si interrogano gli opinionisti alla luce del risultato del match tra i rossoneri e il Como ieri sera al Meazza. Stefano Impallomenti ha detto la sua sulle frequenze di TMW Radio. Questo il commento:
Impallomeni: “Scudetto? Vantaggio Inter enorme, alle altre manca qualcosa. Il Milan non ha…”
Il pensiero dell'ex calciatore a proposito della lotta al vertice di classifica in Serie A con i nerazzurri in vantaggio sul resto
"La squadra rossonera non ha la continuità per dare fastidio all'Inter. A tutte manca qualcosa, l'Inter fa meglio di tutte ed è difficile che le altre possano fare l'Inter. Ha un vantaggio enorme e dipenderà tutto dall'Inter".
