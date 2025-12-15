"L'Inter se vuole seminare qualcosa deve farlo in questo mese, perché può scappare", sostiene Enzo Bucchioni

Matteo Pifferi Redattore 15 dicembre 2025 (modifica il 15 dicembre 2025 | 20:32)

Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche del primo posto dell'Inter in campionato:

"L'Inter se vuole seminare qualcosa deve farlo in questo mese, perché può scappare. Può fare bottino pieno e scappare. Ci deve provare, ora che non c'è la Champions. E' il momento più favorevole questo".

Sulla Juventus — "Vedremo dopo la Roma. Ci vuole un test importante, serve una partita così per capire se sei veramente cresciuto. Ho visto una Juve diversa a Bologna. Spalletti sta entrando nella testa dei giocatori, sta ponendo le basi e si è visto. Hai recuperato Bremer, che è mancato tantissimo. Il Bologna era stanco, ma alla fine penso che sta migliorando questa Juve. Contro la Roma puoi andare in difficoltà, se superi questo test vuol dire che poi hai una intrapreso strada importante. Ieri però è stato un bel segnale".

Sul Napoli — "Preoccupante no, leggo di summit ma è la normalità della gestione Conte, per capire se il gruppo è con lui. Preoccupante solo perché gli infortuni sono pesanti e la rosa è questa. E per me manca uno come Meret, che dava più tranquillità alla retroguardia. A me ricorda Zoff uno come Meret, perché mediaticamente non bucava neanche lui ma dava sicurezza dietro. Se non interverranno sul mercato a gennaio devo preoccuparmi. E' mancato Lukaku, perché Hojlund e Lucca sono tutti apprendisti attaccanti...".