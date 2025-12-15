Secondo quanto riportato da Skysport il calciatore belga sta rientrando dopo l'infortunio che lo ha messo ko ad agosto

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 dicembre 2025 (modifica il 15 dicembre 2025 | 19:16)

È tornato ad allenarsi in gruppo e va verso la convocazione per la Supercoppa Italiana che si giocherà a Riyad. Romelu Lukaku sta tornando a disposizione per il Napoli di Conte.

Le sue condizioni migliorano e va verso la convocazione per la prima partita del torneo che si giocherà in Arabia Saudita. Il giocatore belga viene da un infortunio che lo ha messo ko ad agosto durante l'amichevole con l'Olympiakos e che lo ha tenuto fuori per mesi.

Il Napoli giocherà la sua prima gara contro il Milan- La semifinale è prevista per il prossimo 18 dicembre e chi vincerà sfiderà la vincente della gara del 19 dicembre, quella tra Inter e Bologna, nella finale eventuale del 22 dicembre.

(Fonte: SS24)