Il Milan invece ha il curioso record di avere lasciato sette punti alle tre neopromosse, ha pareggiato anche con il Sassuolo dopo il Pisa e il ko con la Cremonese. E’ sempre più evidente la mancanza di un centroavanti, i rossoneri se vogliono provare davvero a vincere lo scudetto, e le possibilità ci sono, hanno bisogno di un uomo-gol".