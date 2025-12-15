Nel suo editoriale di oggi per TMW, commentando i risultati dell'ultimo turno di campionato, il giornalista Enzo Bucchioni si è soffermato anche sulle due milanesi. Queste le sue considerazioni:
Bucchioni: “Inter, ora prova a staccare le rivali. Il Milan ha un record curioso”
Il pensiero del noto giornalista a proposito delle due milanesi impegnate ieri con fortune opposte
"In questo periodo senza la Champions i nerazzurri dell'Inter devono produrre il massimo sforzo per provare a staccare la rivali. L’organico è il più forte, Chivu fa giuste rotazioni, c’è la fase difensiva da migliorare come s’è visto anche a Genova.
Il Milan invece ha il curioso record di avere lasciato sette punti alle tre neopromosse, ha pareggiato anche con il Sassuolo dopo il Pisa e il ko con la Cremonese. E’ sempre più evidente la mancanza di un centroavanti, i rossoneri se vogliono provare davvero a vincere lo scudetto, e le possibilità ci sono, hanno bisogno di un uomo-gol".
