Bucchioni: “L’Inter avrebbe meritato il pareggio. Una cosa i nerazzurri non sanno fare”

Bucchioni: “L’Inter avrebbe meritato il pareggio. Una cosa i nerazzurri non sanno fare” - immagine 1
Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha commentato il derby di Milano vinto dal Milan
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha commentato il derby di Milano vinto dal Milan grazie a un gol di Pulisic nella ripresa. "Un contropiede fantastico e un portiere che para tutto. E’ questa l’estrema sintesi di un Derby che conferma in pieno la candidatura-scudetto del Milan e il rilancio di un calcio essenziale che funziona sempre quando è giocato con personalità e convinzione. Diciamolo: è la grande rivincita di Massimiliano Allegri. Al Milan chiede anche di alzare la difesa a centrocampo, quando riparte attacca con più uomini, chiede pressing e recupero palla, un calcio all’italiana, ma non solo, più dinamico, più aggressivo, tutti principi che nella Juve non si vedevano. Il Milan è tornato il Milan".

Bucchioni: “L’Inter avrebbe meritato il pareggio. Una cosa i nerazzurri non sanno fare”- immagine 2
Getty Images

"L’Inter avrebbe meritato il pareggio, ha colpito due pali, sbagliato un rigore, ha fatto di più la partita. Ma il Milan ha piazzato un contropiede micidiale e comunque è stato capace di difendersi con ordine, di lottare su tutti i palloni, di prendersi i momenti sporchi. L’Inter questo non lo sa fare. Vince quando è stradominante, quando gioca ad alta velocità. Se fatica a giocare il suo calcio si incarta: è un limite".

Bucchioni: “L’Inter avrebbe meritato il pareggio. Una cosa i nerazzurri non sanno fare”- immagine 3
Getty Images

"Non a caso ha perso contro Juve, Napoli e Milan meritando sicuramente di più. Ieri sera Chivu non è stato neppure fortunato con i due pali e lo specialista Calhanoglu che sbaglia un rigore. Anzi, l’ha parato Maignan. E qui si apre un altro tema. Il portiere francese è in scadenza e non vuole rinnovare alle condizioni del Milan. O forse in assoluto. Va convinto, non si può lasciar andar via un portiere così, uno che a fine stagione ti porta una decina di punti. Ieri sera tre. Il futuro del Milan passa anche attraverso certe scelte, nel passato non sempre gestite bene".

(Tuttomercatoweb.com)

