Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha commentato il derby di Milano vinto dal Milan

Gianni Pampinella Redattore 24 novembre 2025 (modifica il 24 novembre 2025 | 16:32)

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha commentato il derby di Milano vinto dal Milan grazie a un gol di Pulisic nella ripresa. "Un contropiede fantastico e un portiere che para tutto. E’ questa l’estrema sintesi di un Derby che conferma in pieno la candidatura-scudetto del Milan e il rilancio di un calcio essenziale che funziona sempre quando è giocato con personalità e convinzione. Diciamolo: è la grande rivincita di Massimiliano Allegri. Al Milan chiede anche di alzare la difesa a centrocampo, quando riparte attacca con più uomini, chiede pressing e recupero palla, un calcio all’italiana, ma non solo, più dinamico, più aggressivo, tutti principi che nella Juve non si vedevano. Il Milan è tornato il Milan".

"L’Inter avrebbe meritato il pareggio, ha colpito due pali, sbagliato un rigore, ha fatto di più la partita. Ma il Milan ha piazzato un contropiede micidiale e comunque è stato capace di difendersi con ordine, di lottare su tutti i palloni, di prendersi i momenti sporchi. L’Inter questo non lo sa fare. Vince quando è stradominante, quando gioca ad alta velocità. Se fatica a giocare il suo calcio si incarta: è un limite".

"Non a caso ha perso contro Juve, Napoli e Milan meritando sicuramente di più. Ieri sera Chivu non è stato neppure fortunato con i due pali e lo specialista Calhanoglu che sbaglia un rigore. Anzi, l’ha parato Maignan. E qui si apre un altro tema. Il portiere francese è in scadenza e non vuole rinnovare alle condizioni del Milan. O forse in assoluto. Va convinto, non si può lasciar andar via un portiere così, uno che a fine stagione ti porta una decina di punti. Ieri sera tre. Il futuro del Milan passa anche attraverso certe scelte, nel passato non sempre gestite bene".

(Tuttomercatoweb.com)