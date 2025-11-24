FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Guardiola: “Mi sono sentito in imbarazzo quando mi sono rivisto, chiedo scusa. Anche dopo…”

ultimora

Guardiola: “Mi sono sentito in imbarazzo quando mi sono rivisto, chiedo scusa. Anche dopo…”

Guardiola: “Mi sono sentito in imbarazzo quando mi sono rivisto, chiedo scusa. Anche dopo…” - immagine 1
Pep Guardiola, ha ammesso di provare "vergogna e imbarazzo" per il proprio comportamento dopo la sconfitta contro il Newcastle
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha ammesso di provare "vergogna e imbarazzo" per il proprio comportamento dopo la sconfitta contro il Newcastle. Al termine della partita, il manager catalano prima ha avuto un battibecco con Bruno Guimarães e successivamente un alterco con un cameraman, al quale ha tolto le cuffie parlando direttamente all'orecchio con tono visibilmente concitato.

Guardiola: “Mi sono sentito in imbarazzo quando mi sono rivisto, chiedo scusa. Anche dopo…” - immagine 1
Getty Images

Alla vigilia del prossimo impegno dei Citizens, che domani ospiteranno il Bayer Leverkusen all'Etihad Stadium, Guardiola ha spiegato di essersi scusato con il cameraman: "Mi sono sentito in imbarazzo quando mi sono rivisto. Non mi piace e chiedo scusa. Io sono quello che sono. Anche dopo 1000 partite, non sono una persona perfetta e commetto errori. Ma difenderò sempre la mia squadra".

Guardiola: “Mi sono sentito in imbarazzo quando mi sono rivisto, chiedo scusa. Anche dopo…”- immagine 3
Getty Images

Il tecnico del City era furioso dopo la sconfitta contro il Newcastle, soprattutto a causa di alcune decisioni arbitrali che a suo dire hanno penalizzato la sua squadra, tra cui un potenziale rigore per Phil Foden e dubbi sul secondo gol del Newcastle. Domani, contro il club tedesco, Guardiola taglierà il traguardo delle 100 panchine in Champions League: "Mi rendo conto che sto invecchiando. Ogni partita è una pietra miliare. È bello, significa che siamo stati presenti ogni stagione. La Champions è una competizione enorme, speciale per i giocatori. Mettersi alla prova contro le migliori squadre d'Europa è incredibile, un'esperienza grandiosa. Per il club, in termini di reputazione, prestigio e impatto economico, è di fondamentale importanza".

Leggi anche
Vieri: “Inter non ha meritato di perdere. Calhanoglu? Ci sta, è dura far gol su rigore”
Chivu non gradisce la domanda di Diletta Leotta: “Non posso? No, lei mi ha...

© RIPRODUZIONE RISERVATA