Bobo Vieri, ex calciatore, intervenuto a DAZN, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan: "Forse l'Inter deve giocare meno bene e fare qualche gol in più, ma non ha meritato di perdere. Il Milan soffre, sta lì, fa un paio di contropiedi e ti fa gol e poi fai fatica a farglielo.