Bobo Vieri, ex calciatore, intervenuto a DAZN, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan: "Forse l'Inter deve giocare meno bene e fare qualche gol in più, ma non ha meritato di perdere. Il Milan soffre, sta lì, fa un paio di contropiedi e ti fa gol e poi fai fatica a farglielo.
Vieri: "Inter non ha meritato di perdere. Calhanoglu? Ci sta, è dura far gol su rigore"
Il rigore sbagliato da Calhanoglu? Sai chi li sbaglia? Chi ha il coraggio di tirarli. Ci sta, è dura far gol su rigore: la porta diventa piccolissima e il portiere diventa gigante: poi stanotte non dorme, penserà 25 mila volte a cosa poteva fare, ti fucili il cervello".
