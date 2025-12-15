FC Inter 1908
Ciccio Graziani, ex calciatore, intervenuto al tavolo della Domenica Sportiva, ha commentato così la vittoria dell'Inter sul Genoa
Marco Astori
Marco Astori 

Ciccio Graziani, ex calciatore, intervenuto al tavolo della Domenica Sportiva, ha commentato così la vittoria dell'Inter sul Genoa di ieri: "Il Liverpool è una grande squadra, l'Inter è stata all'altezza della partita. Quando diventa vulnerabile? Quando pensa di essere più forte degli altri e che non c'è bisogno del sacrificio per rincorrere il pallone: nel primo tempo col Genoa hanno pressato in modo incredibile, Lautaro pressava tutti.

Quando l'Inter gioca così è la più forte del campionato in assoluto, ma attenzione al Napoli perché quando torneranno gli infortunati saranno un ostacolo difficile. Chivu fa crescere tutti? Bisogna vederlo nel tempo, adesso siamo in un'altalena.

Quello che però che consiglierei a due manager straordinari come Marotta e Ausilio, guardate ad un giocatore alla Conceicao, alla Politano, gente rapida che salta l'uomo, pensateci a gennaio. Non sarebbe sbagliato. Ci sono momenti in cui l'Inter gioca col paraocchi e cerca di sfondare sempre sulle stesse zone: all'Inter manca uno come Conceicao".

