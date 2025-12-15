L'allenatore nerazzurro cambia rispetto alle scorse gare e sistema il 'difetto' dei finali di partita che erano costati caro

Alessandro De Felice Redattore 15 dicembre 2025 (modifica il 15 dicembre 2025 | 14:32)

Dopo il successo per 2-1 a Marassi contro il Genoa, Sky Sport fa il punto della situazione in casa Inter:

"I numeri parlano di un'Inter che torna prima in classifica, Lautaro capocannoniere con otto gol, il tocco di Chivu, gli abbracci, la capacità di far giocare bene la squadra e adesso anche di aggiungere negli ultimi minuti quello che è stato un problema di questo inizio di stagione: i cali nel finale.

E allora cosa ha fatto ieri Chivu? La squadra ha giocato bene. Quando però alla fine il Genoa ha segnato e poteva mettere pressione e sperare nel 2-2, Chivu ha tolto Lautaro, messo Diuf, è passato 5-4-1, poi ha tolto Zelinski, ha messo Akanji davanti alla difesa.

Insomma ha blindato il risultato. L'Inter non ha sofferto nei minuti finali come era capitato altre volte, ha trovato anche quella concretezza perché questo si è sempre detto. Squadra che gioca bene, però a volte dovrebbe imparare a essere un pochino più cinica, un pochino più solida, fare qualche fallo in più, avere un po' di furbizia anche per non farsi raggiungere o per portare a casa delle prestazioni che però sono state fatte bene.

E quindi dopo i gol subiti nel finale con l'Atleticoo Madrid, il Liverpool, la Juventus, li abbiamo calcolati tutti, questa volta è arrivato questo stratagemma di Chivu che ha portato sicuramente delle giuste contromisure per arrivare alla vittoria. Ripeto, dopo una gara giocata comunque bene quest'anno".