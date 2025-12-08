Il centrocampista classe 2004 continua a brillare con la maglia del Pisa, e di lui si è accorta anche la sua Nazionale

Fabio Alampi Redattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 20:32)

Ebenezer Akinsanmiro non fa più notizia, ormai: entrato nel secondo tempo di Pisa-Parma dopo aver saltato le ultime due partite per infortunio, il centrocampista nigeriano è risultato il migliore in campo per i toscani, portando freschezza, dinamismo e intensità in mezzo al campo. Qualità che non sono bastate per evitare la sconfitta, ma che hanno mostrato una volta di più la crescita continua ed esponenziale del classe 2004.

La Nigeria e la prima convocazione — Questo rendimento positivo, alla prima stagione in Serie A, non è passato inosservato nemmeno all'estero: pochi giorni fa Akinsanmiro ha ricevuto la prima convocazione dalla Nigeria, che lo ha inserito nella lista provvisoria per la Coppa d'Africa. Solo una formalità prima di entrare nella squadra definitiva, a sentire il suo tecnico al Pisa, Alberto Gilardino, che al termine del match contro il Parma di fatto lo ha congedato: "Akinsanmiro? Dopo Lecce salterà diversa partite".

La posizione dell'Inter — L'Inter, come noto, segue con grande interesse la crescita di Akinsanmiro. I nerazzurri rimangono proprietari del cartellino del centrocampista nigeriano, ceduto al Pisa in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro e un controriscatto leggermente superiore: un modo per mantenere il controllo sul giocatore, in attesa di fare il punto della situazione la prossima estate. Dopo un campionato, si spera, da protagonista assoluto in Toscana, così come sta facendo in questo girone di andata.