Durante La Nuova Ds, l'ex portiere Sorrentino ha parlato della vittoria dell'Inter contro il Como di sabato sera:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sorrentino: “Col Como non c’è stata partita. Se l’Inter è questa non c’è Liverpool che tenga”
ultimora
Sorrentino: “Col Como non c’è stata partita. Se l’Inter è questa non c’è Liverpool che tenga”
Durante La Nuova Ds, l'ex portiere Sorrentino ha parlato della vittoria dell'Inter contro il Como di sabato sera
"Col Como non c'è stata partita, il Como ha fatto esperienza, non ha cambiato nulla ma quando incontri una squadra con questa qualità e queste idee fai fatica. Il Como maestro nelle pressioni girava a vuoto, sembravano due tre giocatori in più e questo ha fatto la differenza. Liverpool grandissima squadra, sta facendo fatica, ma se l'Inter è questa non c'è Liverpool che tenga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA