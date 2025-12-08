"Col Como non c'è stata partita, il Como ha fatto esperienza, non ha cambiato nulla ma quando incontri una squadra con questa qualità e queste idee fai fatica. Il Como maestro nelle pressioni girava a vuoto, sembravano due tre giocatori in più e questo ha fatto la differenza. Liverpool grandissima squadra, sta facendo fatica, ma se l'Inter è questa non c'è Liverpool che tenga.