Tonfo pesantissimo per la Turchia che in quel di Konya perde 6-0 contro la Spagna. Un match senza storia, chiuso già sul 3-0 per gli spagnoli dopo il primo tempo.
La Spagna ne fa 6 alla Turchia, 68′ per Calhanoglu. Zielinski, assist e 90′: vince la Polonia
Tonfo pesantissimo per la Turchia che in quel di Konya perde 6-0 contro la Spagna. Successo per la Polonia di Zielinski
Doppietta per Pedri, tripletta addirittura di Merino e gol anche di Ferran Torres. Hakan Calhanoglu, in campo dall'inizio, è stato sostituito dal CT Montella al 68'. Spagna che vola a 6 punti nel gruppo E dopo due partite, mentre la Turchia resta seconda al pari della Georgia a quota 3.
Vince la Polonia di Piotr Zielinski che regola 3-1 la Finlandia: l'interista fornisce un assist pazzesco per il 2-0 di Lewandowski a fine primo tempo. Di Cash e Kaminski le altre reti polacche, di Kallman a tempo scaduto la rete della bandiera per i finlandesi. 90' in campo per Zielinski e Polonia ora prima nel gruppo G a quota 10 al pari dell'Olanda ma con gli Orange che hanno una partita in meno.
