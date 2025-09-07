FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora La Manna: “De Bruyne alza il livello del campionato. Mi ha deluso un po’ l’Inter, credevo…”

ultimora

La Manna: “De Bruyne alza il livello del campionato. Mi ha deluso un po’ l’Inter, credevo…”

La Manna: “De Bruyne alza il livello del campionato. Mi ha deluso un po’ l’Inter, credevo…” - immagine 1
Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'operatore di mercato Gabriele La Manna ha analizzato l'ultima sessione di calciomercato
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

La Manna: “De Bruyne alza il livello del campionato. Mi ha deluso un po’ l’Inter, credevo…”- immagine 2
Getty Images

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'operatore di mercato Gabriele La Manna ha analizzato l'ultima sessione di calciomercato che si è conclusa l'1 settembre. “È stato il mercato delle seconde opportunità, di quelli che hanno sognato i grandi colpi e che hanno portato calciatori di grandi nomi".

La Manna: “De Bruyne alza il livello del campionato. Mi ha deluso un po’ l’Inter, credevo…”- immagine 3
Getty Images

"De Bruyne a Napoli alza il livello del campionato, Hojlund è un calciatore importante. Mi ha deluso un po’ l’Inter, credevo facesse un mercato all’altezza. Bene anche la Juve e una nota di merito va a Igli Tare: non era facile ristrutturare il Milan, ha fatto delle operazioni importanti. E gli acquisti sono di livello. Il tempo dirà se hanno avuto ragione”.

(Tuttomercatoweb.com)

Leggi anche
Inter, segni di risveglio da Zielinski: assist al bacio per il gol di Lewandowski
In Olanda: “Flop De Vrij, si vede che non gioca all’Inter. Dumfries, assist...

© RIPRODUZIONE RISERVATA