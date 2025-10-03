"Il carattere non manca alla Juventus, lo ha dimostrato soprattutto contro Inter e Borussia. Non ci sono idee perché manca un centrocampista che diriga l'azione. Manca un pensatore lì in mezzo. Koopmeiners non gli sta dando una mano. Manca qualità, poi non so se Tudor sia da Juve. Non ho visto un'impronta precisa da quando è arrivato. La Juve ha difetti che non vengono corretti. La vicenda Vlahovic è inquietante, ma lo farei giocare sempre. David non ha tenuto palla in Champions League, non ha fatto nulla. La società gli dice di non farlo giocare".