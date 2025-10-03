Enzo Bucchioni, noto giornalista sportivo, ha commentato quanto sta accadendo alla Juventus nel suo intervento di oggi per TMW Radio. Queste le sue considerazioni, ricordando il rendimento della squadra e sottolineando le lacune palesate:
Bucchioni: “Juve? Carattere con l’Inter, non manca quello. C’è una vicenda inquietante”
Il pensiero del noto giornalista a proposito dei bianconeri reduci da un altro pareggio in Champions League
"Il carattere non manca alla Juventus, lo ha dimostrato soprattutto contro Inter e Borussia. Non ci sono idee perché manca un centrocampista che diriga l'azione. Manca un pensatore lì in mezzo. Koopmeiners non gli sta dando una mano. Manca qualità, poi non so se Tudor sia da Juve. Non ho visto un'impronta precisa da quando è arrivato. La Juve ha difetti che non vengono corretti. La vicenda Vlahovic è inquietante, ma lo farei giocare sempre. David non ha tenuto palla in Champions League, non ha fatto nulla. La società gli dice di non farlo giocare".
