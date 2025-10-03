Dopo la vittoria, a tempo quasi scaduto, contro l'Inter allo Stadium, la Juventus ha inanellato una serie di quattro pareggi di fila. L'ultimo è arrivato in Champions League con il gol dell'ex Renato Veiga al 90' sugli sviluppi di un corner che ha permesso al Villarreal di pareggiare 2-2.

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha analizzato così il momento non positivo dei bianconeri, che domenica sono attesi dal big-match di campionato contro il Milan:

"Mi pare evidente che la Juve sia mal costruita (troppe mezze punte, pochi centrocampisti) e che Tudor sbagli nell’insistere su Koop, sempre fuori registro. Ma materiale umano ce n’è. 4 pari di fila sono atto d’accusa. Era sbagliato parlare di arbitri e calendari o celebrare l’1-1"