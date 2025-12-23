"La Juve ha bisogno di giocatori adatti al calcio di Spalletti e anche di campioni. Facciamolo lavorare con serenità", dice Bucchioni

Matteo Pifferi Redattore 23 dicembre - 22:30

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha parlato anche di Juventus:

"La Juve ha bisogno di giocatori adatti al calcio di Spalletti e anche di campioni. Facciamolo lavorare con serenità. Era una figura che mancava, ora la casella è stata coperta e lasciamolo lavorare".

Potrebbe essere l'indicazione Ottolini per prolungare con Spalletti?

"Moggi è stato un grande dirigente e mi diceva che gli allenatori dovevano dirgli dei ruoli da riempire e poi era lui che decideva chi arrivava".

Napoli, che segnale c'è stato in Supercoppa?

"Un messaggio forte. Vuol dire consolidare il lavoro che hai fatto. Molti parlano di un miracolo riguardo lo scudetto, invece hai rivinto e pensi di poter aprire un ciclo. Sono tutte cose che creano autostima. Poi ci sono segnali di unità e armonia ritrovata. Un mese fa c'erano scenari completamente differenti, viste le parole di Conte. E' tornata ad essere una squadra contiana".

L'Inter chi deve temere per lo Scudetto?

"Il Napoli, e se fa mercato anche il Milan".