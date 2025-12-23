FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bucchioni: “Ecco chi deve temere l’Inter per lo Scudetto. Juve? Moggi mi diceva che…”

ultimora

Bucchioni: “Ecco chi deve temere l’Inter per lo Scudetto. Juve? Moggi mi diceva che…”

Bucchioni: “Ecco chi deve temere l’Inter per lo Scudetto. Juve? Moggi mi diceva che…” - immagine 1
"La Juve ha bisogno di giocatori adatti al calcio di Spalletti e anche di campioni. Facciamolo lavorare con serenità", dice Bucchioni
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha parlato anche di Juventus:

"La Juve ha bisogno di giocatori adatti al calcio di Spalletti e anche di campioni. Facciamolo lavorare con serenità. Era una figura che mancava, ora la casella è stata coperta e lasciamolo lavorare".

Bucchioni: “Ecco chi deve temere l’Inter per lo Scudetto. Juve? Moggi mi diceva che…”- immagine 2

Potrebbe essere l'indicazione Ottolini per prolungare con Spalletti?

"Moggi è stato un grande dirigente e mi diceva che gli allenatori dovevano dirgli dei ruoli da riempire e poi era lui che decideva chi arrivava".

Bucchioni: “Ecco chi deve temere l’Inter per lo Scudetto. Juve? Moggi mi diceva che…”- immagine 3

Napoli, che segnale c'è stato in Supercoppa?

"Un messaggio forte. Vuol dire consolidare il lavoro che hai fatto. Molti parlano di un miracolo riguardo lo scudetto, invece hai rivinto e pensi di poter aprire un ciclo. Sono tutte cose che creano autostima. Poi ci sono segnali di unità e armonia ritrovata. Un mese fa c'erano scenari completamente differenti, viste le parole di Conte. E' tornata ad essere una squadra contiana".

L'Inter chi deve temere per lo Scudetto?

"Il Napoli, e se fa mercato anche il Milan".

Leggi anche
Zazzaroni: “Serie A deprimente”. Sabatini: “Southampton-Sunderland come...
Frey: “Ecco il mio voto al 2025 dell’Inter”. Toni: “Se il Bayern...

© RIPRODUZIONE RISERVATA