Pellissier: “Serie A? Non c’è squadra che domina: tutte fanno fatica”

«È un campionato abbastanza equilibrato. Non c’è una squadra che sta dominando e tutte stanno facendo fatica, ma questo è anche l’aspetto più bello: non avere la certezza di chi vincerà fino all’ultima giornata tiene tutti col fiato sospeso. Anche nelle zone basse non ci sono risultati scontati. La Serie A, negli ultimi anni, non offre più partite già scritte: non esiste più la “squadra materasso” e oggi può succedere davvero di tutto».