Sergio Pellissier, ex capitano del Chievo e oggi presidente onorario del club, ai microfoni di TMW Radio ha parlato anche dell'attuale campionato di Serie A. Qui alcune delle sue considerazioni:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Pellissier: “Serie A? Non c’è squadra che domina: tutte fanno fatica”
ultimora
Pellissier: “Serie A? Non c’è squadra che domina: tutte fanno fatica”
Il pensiero dell'ex attaccante a proposito del campionato italiano in cui regna l'incertezza non solo in vetta
«È un campionato abbastanza equilibrato. Non c’è una squadra che sta dominando e tutte stanno facendo fatica, ma questo è anche l’aspetto più bello: non avere la certezza di chi vincerà fino all’ultima giornata tiene tutti col fiato sospeso. Anche nelle zone basse non ci sono risultati scontati. La Serie A, negli ultimi anni, non offre più partite già scritte: non esiste più la “squadra materasso” e oggi può succedere davvero di tutto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA