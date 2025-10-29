FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni è tornato su Napoli-Inter e in particolare sul battibecco tra Conte e Lautaro
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni è tornato su Napoli-Inter e in particolare sul battibecco tra Conte e Lautaro. "Vedi sempre qualcosa di irrisolto in Lautaro, dovrebbe essere qualcosa di diverso, invece è sempre border-line, questo nervosismo a fior di pelle. Dal punto di vista comportamentale deve capire certe cose. Credo che la società gli avrà fatto notare certe cose, ma non è la prima volta che capita".

Napoli, il rigore ha indirizzato la partita?

"Il rigore non c'era, ma chi si attacca a certe cose soltanto non va lontano. C'era ancora tutta una partita da giocare, fosse stata la vera Inter avrebbe ribaltato il punteggio". 

