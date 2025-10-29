Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni è tornato su Napoli-Inter e in particolare sul battibecco tra Conte e Lautaro

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni è tornato su Napoli-Inter e in particolare sul battibecco tra Conte e Lautaro. "Vedi sempre qualcosa di irrisolto in Lautaro, dovrebbe essere qualcosa di diverso, invece è sempre border-line, questo nervosismo a fior di pelle. Dal punto di vista comportamentale deve capire certe cose. Credo che la società gli avrà fatto notare certe cose, ma non è la prima volta che capita".