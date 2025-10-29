Durante Fontana di Trevi di Cronache di Spogliatoio il giornalista Fernando Siani parla di quanto successo in Napoli-Inter e l'intervento di Marotta:
Siani: “Marotta? Per me ha fatto bene. Bravo Chivu, ma qualcuno ne deve parlare”
"Milan-Pisa partita condizionata palesemente da alcuni errori arbitrali. Sui gol del Milan, secondo in particolare c'è una valutazione completamente sbagliata. Napoli-Inter, il rigore fischiato a Di Lorenzo è un unicum, l'assistente richiama l'arbitor che non aveva fischiato il rigore e non va a rivedere l'azione al Var che non aveva visto. Il Napoli vince meritatamente la partita, va detto, ma è stata una partita condizionata da quel calcio di rigore. Nel post partita ha parlato Marotta, secondo me ha fatto molto bene a parlare: lo ha fatto nei toni giusti, rimarcando che il Napoli ha meritato di vincere la partita. Ha giustamente ribadito che una situazione del genere va discussa, nessuno aveva detto che era possibile questa situazione. È un rigore che può indirizzare una parte di campionato o comunque la partita.
Mi ha molto colpito quello che ha detto Antonio Conte a fine partita. Va a stuzzicare Chivu dicendogli che non avrebbe mai permesso a un dirigente di parlare al suo posto, anche se in passato ha spesso chiesto l'intervento della società e lo sa questo, è quasi contento di andare a mettere un po' di pepe. Chivu risponde ad Antonio Conte, ma non si presta a queste dinamiche. Rivendico il diritto di fare critica, sono situazioni che vanno discusse e analizzate. Parlarne in maniera pubblica eviterà di vedere situazioni che ora stanno incidendo in campionato. Curioso che un guardalinee chiami un rigore, bisogna parlarne. Fa bene Chivu a non volerne parlare, ma qualcuno lo deve fare, giusto che ne parli Marotta".
