"Milan-Pisa partita condizionata palesemente da alcuni errori arbitrali. Sui gol del Milan, secondo in particolare c'è una valutazione completamente sbagliata. Napoli-Inter, il rigore fischiato a Di Lorenzo è un unicum, l'assistente richiama l'arbitor che non aveva fischiato il rigore e non va a rivedere l'azione al Var che non aveva visto. Il Napoli vince meritatamente la partita, va detto, ma è stata una partita condizionata da quel calcio di rigore. Nel post partita ha parlato Marotta, secondo me ha fatto molto bene a parlare: lo ha fatto nei toni giusti, rimarcando che il Napoli ha meritato di vincere la partita. Ha giustamente ribadito che una situazione del genere va discussa, nessuno aveva detto che era possibile questa situazione. È un rigore che può indirizzare una parte di campionato o comunque la partita.