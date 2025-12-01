«Sono contento oggi perché l'Inter, anche se non ha giocato una buona partita, del suo livello - come aveva fatto con AM e Milan ma punti zero - oggi ha giocato una partita sporca non da Inter degli ultimi anni ha portato a casa tre punti. Questa è la benedizione, che l'Inter possa portare a casa dei punti anche non giocando bene come ha fatto a Pisa». Fabrizio Biasin, a Pressing, ha parlato della vittoria contro il Pisa per due a zero in una gara difficile che i nerazzurri sono riusciti a vincere con la doppietta di Lautaro Martinez.
Biasin: "Inter, vinta una gara sporca: benedizione. Non al suo livello ma…"
Biasin: "Inter, vinta una gara sporca: benedizione. Non al suo livello ma…"
A Pressing il giornalista ha detto la sua sulla vittoria dei nerazzurri a Pisa in una gara che si è rivelata molto ostica
Poi è tornato ancora sull'argentino: «Ci si ricorda spesso delle partite che sbaglia, ma non ci si ricorda delle partite in cui pur non avendo segnato è stato tra i migliori in campo. Anche quando la posta in palio era elevatissima, penso col Bayern al ritorno l'anno scorso, con il Barcellona. Questo ragazzo è un leader e con la fascia da capitano lo ha sempre dimostrato», ha sottolineato ancora il giornalista.
(Fonte: Pressing)
