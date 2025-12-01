Biasin: “Inter, vinta una gara sporca: benedizione. Non al suo livello ma…”

«Sono contento oggi perché l'Inter, anche se non ha giocato una buona partita, del suo livello - come aveva fatto con AM e Milan ma punti zero - oggi ha giocato una partita sporca non da Inter degli ultimi anni ha portato a casa tre punti. Questa è la benedizione, che l'Inter possa portare a casa dei punti anche non giocando bene come ha fatto a Pisa». Fabrizio Biasin, a Pressing, ha parlato della vittoria contro il Pisa per due a zero in una gara difficile che i nerazzurri sono riusciti a vincere con la doppietta di Lautaro Martinez.