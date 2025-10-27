Stuzzicato sul battibecco tra Antonio Conte e Lautaro Martinez, Enzo Bucchioni ha sorvolato sull'atteggiamento dell'allenatore del Napoli e ha preferito concentrarsi esclusivamente sull'attaccante dell'Inter. Questo il pensiero ai microfoni di TMW: "Vedi sempre qualcosa di irrisolto in Lautaro, dovrebbe essere qualcosa di diverso, invece è sempre border-line, questo nervosismo a fior di pelle. Dal punto di vista comportamentale deve capire certe cose. Credo che la società gli avrà fatto notare certe cose, ma non è la prima volta che capita".