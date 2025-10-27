Stuzzicato sul battibecco tra Antonio Conte e Lautaro Martinez, Enzo Bucchioni ha sorvolato sull'atteggiamento dell'allenatore del Napoli e ha preferito concentrarsi esclusivamente sull'attaccante dell'Inter. Questo il pensiero ai microfoni di TMW: "Vedi sempre qualcosa di irrisolto in Lautaro, dovrebbe essere qualcosa di diverso, invece è sempre border-line, questo nervosismo a fior di pelle. Dal punto di vista comportamentale deve capire certe cose. Credo che la società gli avrà fatto notare certe cose, ma non è la prima volta che capita".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Bucchioni: “Lautaro? Vedo sempre nervosismo a fior di pelle. Credo che il club…”
ultimora
Bucchioni: “Lautaro? Vedo sempre nervosismo a fior di pelle. Credo che il club…”
Il punto di vista del giornalista a proposito dell'attaccante nerazzurro protagonista di un duello verbale con Conte
Napoli, il rigore ha indirizzato la partita?
"Il rigore non c'era, ma chi si attacca a certe cose soltanto non va lontano. C'era ancora tutta una partita da giocare, fosse stata la vera Inter avrebbe ribaltato il punteggio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA