Vincenzo Montella è ospite stasera del canale Twitch di Adani, Cassano e Ventola. Stuzzicato su Arda Guler, suggestione di mercato anche per l'Inter qualche mese fa, il commissario tecnico della Turchia ha risposto in questo modo:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Montella: “Arda Guler? In Turchia venerato come Maradona a Napoli. Riesce a…”
ultimora
Montella: “Arda Guler? In Turchia venerato come Maradona a Napoli. Riesce a…”
Le parole del commissario tecnico turco sul giocatore del Real Madrid riferimento anche per la sua nazionale
"Arda Guler? Ha la faccia pulita, ma è molto scaltro. Mi diverto a chiacchierare con lui, mi rivedo in molte cose. Ha talento, gioca ad alti livelli e con grande pressione addosso. E' venerato in Turchia, siamo ai livelli di Maradona a Napoli. Lui è cresciuto in una famiglia normalissima in Turchia, è arrivato poi nella squadra più titolata al mondo e ha una certa pressione addosso. Riesce a sopportarla in tranquillità. Ha talento, intuizioni, letture: sa quando rallentare, quando verticalizzare e sa fare gol".
© RIPRODUZIONE RISERVATA