Ospite a Sky Sport, l'ex portiere Walter Zenga ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu alla vigilia della sfida con l'Arsenal
Ospite a Sky Sport, l'ex portiere Walter Zenga ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu alla vigilia della sfida con l'Arsenal:

“Che significa allenare l’Inter? Son due tempi diversi, per la comunicazione, per le motivazioni, tutto quanto. I miei allenatori erano di grande esperienza, Cristian è giovane e porta idee notevoli, ci tengo a sottolineare che anche noi non facevamo allenamento il sabato mattina prima di giocare la sera per dire, ci sono innovazioni che sembrano chissà quali novità e invece no.

Chivu mi dà l’impressione di essere intelligente, capisce, comunica e trova soluzioni vedi la mossa Akanji di Udine. Se c’è bisogno si gioca anche con 6 difensori. Essere all’Inter vuol dire grande senso di appartenenza, il credo, la credibilità della maglia che si ha addosso per tutti i 90 minuti”.

