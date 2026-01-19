Ospite a Sky Sport, l'ex portiere Walter Zenga ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu alla vigilia della sfida con l'Arsenal:
Zenga: "Cosa vuol dire allenare l'Inter. Chivu ha idee notevoli, mi dà l'impressione…"
“Che significa allenare l’Inter? Son due tempi diversi, per la comunicazione, per le motivazioni, tutto quanto. I miei allenatori erano di grande esperienza, Cristian è giovane e porta idee notevoli, ci tengo a sottolineare che anche noi non facevamo allenamento il sabato mattina prima di giocare la sera per dire, ci sono innovazioni che sembrano chissà quali novità e invece no.
Chivu mi dà l’impressione di essere intelligente, capisce, comunica e trova soluzioni vedi la mossa Akanji di Udine. Se c’è bisogno si gioca anche con 6 difensori. Essere all’Inter vuol dire grande senso di appartenenza, il credo, la credibilità della maglia che si ha addosso per tutti i 90 minuti”.
