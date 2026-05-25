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fcinter1908 ultimora Bucchioni: “Milan, fallimento totale. Quanto visto è inaccettabile. Una delle serate più…”

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Bucchioni: “Milan, fallimento totale. Quanto visto è inaccettabile. Una delle serate più…”

Bucchioni: “Milan, fallimento totale. Quanto visto è inaccettabile. Una delle serate più…” - immagine 1
Nel suo editoriale su TMW, Enzo Bucchioni ha commentato il clamoroso fallimento del Milan, che ieri ha mancato l'accesso alla prossima Champions
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Nel suo editoriale su TMW, Enzo Bucchioni ha commentato il clamoroso fallimento del Milan, che ieri ha mancato l'accesso alla prossima Champions League. Ecco le sue parole:

Bucchioni: “Milan, fallimento totale. Quanto visto è inaccettabile. Una delle serate più…”- immagine 2
Getty Images

"Un fallimento totale, il Milan è riuscito a buttare via la Champions, s’è fatto rimontare dal Cagliari già salvo. E’ una delle serate più nere della storia recente dei rossoneri, quello che s’è visto in campo è incredibile e assolutamente inaccettabile. Adesso Cardinale non ha altra scelta: deve mandare via tutti".

Milan Allegri
Getty Images

"E se in questi giorni milanesi aveva maturato la convinzione di licenziare Furlani, ma anche Moncada e un po’ tutti i nemici di Allegri, adesso anche il tecnico è diventato indifendibile. E’ evidente come l’allenatore da tempo non sia più la guida carismatica di questa squadra, si sia perso".

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