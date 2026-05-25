Nel suo editoriale su TMW, Enzo Bucchioni ha commentato il clamoroso fallimento del Milan, che ieri ha mancato l'accesso alla prossima Champions

Nel suo editoriale su TMW, Enzo Bucchioni ha commentato il clamoroso fallimento del Milan, che ieri ha mancato l'accesso alla prossima Champions League. Ecco le sue parole:

"Un fallimento totale, il Milan è riuscito a buttare via la Champions, s’è fatto rimontare dal Cagliari già salvo. E’ una delle serate più nere della storia recente dei rossoneri, quello che s’è visto in campo è incredibile e assolutamente inaccettabile. Adesso Cardinale non ha altra scelta: deve mandare via tutti".

"E se in questi giorni milanesi aveva maturato la convinzione di licenziare Furlani, ma anche Moncada e un po’ tutti i nemici di Allegri, adesso anche il tecnico è diventato indifendibile. E’ evidente come l’allenatore da tempo non sia più la guida carismatica di questa squadra, si sia perso".