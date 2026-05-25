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fcinter1908 ultimora Altro premio per Alexandar Stankovic: è il “Talent of the Season” in Belgio
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Altro premio per Alexandar Stankovic: è il “Talent of the Season” in Belgio
Non solo il titolo di campione del Belgio con il Club Brugge: Alexandar Stankovic ha vinto anche un altro premio
Non solo il titolo di campione del Belgio con il Club Brugge: Alexandar Stankovic ha vinto anche un altro premio.
Il centrocampista, che verrà riportato a Milano dall’Inter in estate, è stato premiato come “Talent of the Season” in Belgio.
Stankovic ha chiuso la stagione con 9 gol e 5 assist in 55 partite complessive. E, come detto, tornerà a Milano per 23 milioni di euro in estate. Per lui sono già arrivate offerte dalla Premier per circa 40 milioni: sarà l’Inter nel corso dell’estate a decidere il suo futuro. Lui vorrebbe rimanere in nerazzurro...
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