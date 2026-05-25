Altro premio per Alexandar Stankovic: è il “Talent of the Season” in Belgio

Stankovic ha chiuso la stagione con 9 gol e 5 assist in 55 partite complessive. E, come detto, tornerà a Milano per 23 milioni di euro in estate. Per lui sono già arrivate offerte dalla Premier per circa 40 milioni: sarà l’Inter nel corso dell’estate a decidere il suo futuro. Lui vorrebbe rimanere in nerazzurro...