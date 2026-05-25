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Inter, continua la festa per il ‘Double’: dipendenti e collaboratori ad Appiano

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Il Centro Sportivo ha fatto da cornice per una grigliata con protagoniste tutte le realtà del Club con oltre 500 dipendenti e collaboratori
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Serata speciale al BPER Training Centre di Appiano Gentile dove la famiglia nerazzurra si è ritrovata insieme alla Proprietà, al Presidente e CEO Giuseppe Marotta, al top management e a mister Cristian Chivu per celebrare la conclusione di una stagione che ha visto la squadra conquistare uno storico Double.

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Il Centro Sportivo, impreziosito dalla presenza dei due trofei, ha fatto da cornice per una grigliata con protagoniste tutte le realtà del Club con oltre 500 dipendenti e collaboratori.

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Un appuntamento emozionante che ancora una volta testimonia la sinergia delle varie componenti che ogni giorno lavorano dentro e fuori dal campo per permettere alla Società di raggiungere i traguardi più prestigiosi.

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