Inter, continua la festa per il ‘Double’: dipendenti e collaboratori ad Appiano

Il Centro Sportivo ha fatto da cornice per una grigliata con protagoniste tutte le realtà del Club con oltre 500 dipendenti e collaboratori

Serata speciale al BPER Training Centre di Appiano Gentile dove la famiglia nerazzurra si è ritrovata insieme alla Proprietà, al Presidente e CEO Giuseppe Marotta, al top management e a mister Cristian Chivu per celebrare la conclusione di una stagione che ha visto la squadra conquistare uno storico Double.