Matteo Pifferi Redattore 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 17:46)

Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato a Radio Tutto Napoli del KO della squadra di Conte in Coppa Italia contro il Como:

"Non vedo il Napoli vittima di una congiura o di una categoria arbitrale che ce l’ha con lui. È una stagione devastante per la categoria arbitrale in generale: non si salva nessuno, né tra i giovani emergenti né tra i più esperti. È un’annata piena di errori, contraddizioni e interpretazioni diverse del regolamento.

Anche il Napoli ha avuto episodi contro, ma pure a favore, come il rigore con il Genoa che poi si è ammesso non esserci. Ieri, ad esempio, c’era un’espulsione di Ramon del Como non concessa. In pochi giorni c’è una calda e una fredda: è una stagione che sta andando così per tutti."

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Como, da cosa deve ripartire il Napoli? "Lo scudetto va messo da parte. Il Napoli deve resettare e puntare con forza al quarto posto. Ci sono 14 partite: è un nuovo campionato. L’obiettivo è la Champions League, non si può fallire. Inseguire l’Inter ora significherebbe rischiare frustrazione: nove punti sono tanti e gli infortuni hanno pesato, 35 sono un macigno.

I competitor sono forti: Juve, Roma, Atalanta. Il Napoli può competere, ma deve focalizzarsi solo su quell’obiettivo. Senza Champions, anche economicamente, sarebbe un problema serio"