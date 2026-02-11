FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bucchioni: “Nessuna congiura contro il Napoli. Inseguire l’Inter significherebbe rischiare…”

ultimora

Bucchioni: “Nessuna congiura contro il Napoli. Inseguire l’Inter significherebbe rischiare…”

Bucchioni: “Nessuna congiura contro il Napoli. Inseguire l’Inter significherebbe rischiare…” - immagine 1
"Non vedo il Napoli vittima di una congiura o di una categoria arbitrale che ce l’ha con lui", ammette Bucchioni
Matteo Pifferi Redattore 

Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato a Radio Tutto Napoli del KO della squadra di Conte in Coppa Italia contro il Como:

"Non vedo il Napoli vittima di una congiura o di una categoria arbitrale che ce l’ha con lui. È una stagione devastante per la categoria arbitrale in generale: non si salva nessuno, né tra i giovani emergenti né tra i più esperti. È un’annata piena di errori, contraddizioni e interpretazioni diverse del regolamento.

Bucchioni: “Nessuna congiura contro il Napoli. Inseguire l’Inter significherebbe rischiare…”- immagine 2

Anche il Napoli ha avuto episodi contro, ma pure a favore, come il rigore con il Genoa che poi si è ammesso non esserci. Ieri, ad esempio, c’era un’espulsione di Ramon del Como non concessa. In pochi giorni c’è una calda e una fredda: è una stagione che sta andando così per tutti."

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Como, da cosa deve ripartire il Napoli?

Bucchioni: “Nessuna congiura contro il Napoli. Inseguire l’Inter significherebbe rischiare…”- immagine 3
—  

"Lo scudetto va messo da parte. Il Napoli deve resettare e puntare con forza al quarto posto. Ci sono 14 partite: è un nuovo campionato. L’obiettivo è la Champions League, non si può fallire. Inseguire l’Inter ora significherebbe rischiare frustrazione: nove punti sono tanti e gli infortuni hanno pesato, 35 sono un macigno.

I competitor sono forti: Juve, Roma, Atalanta. Il Napoli può competere, ma deve focalizzarsi solo su quell’obiettivo. Senza Champions, anche economicamente, sarebbe un problema serio"

Leggi anche
Dimarco migliore grazie all’addio di Inzaghi? Ambrosini: “Abbiamo sottovalutato una cosa”
Superlega, Real e EFC in una nota: “Trovato l’accordo per il calcio europeo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA