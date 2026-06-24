“L’Inter è una nostra eccellenza, fino alla fine mi sembra che Palestra ha avuto questa intenzione. Poi ci devi mettere blasone del Chelsea, campionato, stipendio. Fa tutta la differenza del mondo questo. Il doppio salto è importante e unico, il ragazzo si presta: doti fisiche e tecnica, l’importante è che abbia spazio in ottica Nazionale.