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fcinter1908 ultimora Di Canio: “Pensavo Palestra scegliesse l’Inter. Poi intervengono altri fattori, ne cito alcuni…”

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Di Canio: “Pensavo Palestra scegliesse l’Inter. Poi intervengono altri fattori, ne cito alcuni…”

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In collegamento a Sky Sport, l’ex attaccante Paolo Di Canio parla della scelta di Marco Palestra di approdare al Chelsea
Alessandro Cosattini Redattore 

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In collegamento a Sky Sport, l’ex attaccante Paolo Di Canio parla della scelta di Marco Palestra di approdare al Chelsea.

Di Canio: “Pensavo Palestra scegliesse l’Inter. Poi intervengono altri fattori, ne cito alcuni…”- immagine 2

L’Inter è una nostra eccellenza, fino alla fine mi sembra che Palestra ha avuto questa intenzione. Poi ci devi mettere blasone del Chelsea, campionato, stipendio. Fa tutta la differenza del mondo questo. Il doppio salto è importante e unico, il ragazzo si presta: doti fisiche e tecnica, l’importante è che abbia spazio in ottica Nazionale.

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Palestra

Io pensavo scegliesse l’Inter, poi intervengono altre cose: procuratore, società di appartenenza… L’ambiente Chelsea si rinnova, tanti ragazzi molto talentuosi, con un nuovo allenatore e un progetto che si deve rilanciare, senza le coppe. Può essere una pecca non fare la Champions, ma può comunque maturare velocemente per il campionato scelto. Il confronto settimanale è duro e tosto anche con le piccole in Premier, ancora più formativo forse che all’Inter. Poi chiaramente diventare campione d’Italia è bello chiaramente, ma la Premier è l’università migliore al mondo. In Premier dipende tutto da te, non ci sono distrazioni, non ci sono scuse, è tutto nelle tue mani".

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