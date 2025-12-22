Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha parlato anche delle voci di mercato che riguardano Davide Frattesi. Il centrocampista non trova spazio nemmeno con Chivu e sembra finito nel mirino della Juventus:

"Lo scambio con Thuram non è logico, l’ex Sassuolo costa molto e si stanno cercando delle soluzioni anche perchè la Juve, ricordiamolo, ha un procedimento di infrazione aperto dall’Uefa per il fair play finanziario. In generale l’Inter non vorrebbe rafforzare la Juve, potenziale concorrente, ma anche i nerazzurri devono fare mercato per l’infortunio di Dumfries, vendere potrebbe essere necessario. Frattesi ha una valutazione attorno ai trenta milioni, si cercherà una formula economica giusta per non incidere immediatamente sui bilanci".