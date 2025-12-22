Intervenuto a Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così l'eliminazione dell'Inter dalla Supercoppa Italiana

Marco Astori Redattore 22 dicembre 2025 (modifica il 22 dicembre 2025 | 20:32)

Intervenuto a Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così l'eliminazione dell'Inter dalla Supercoppa Italiana: "E' sbagliato unire Chivu e Inzaghi: l'errore di Cristian è nella gestione dei rigori. Non interpreta la partita come una che da lì a pochi minuti sarebbe finita ai rigori: ci sono i rigoristi e quelli improvvisati.

Zielinski viene tolto coi crampi, magari poteva tirarlo: stava per entrare Esposito e poi no, Calhanoglu è rimasto in panchina. La storia delle sette sconfitte per me è un po' tardi farla adesso: in quella partita Chivu ha sbagliato a fare turnover? No. Ha sbagliato la partita? No. Ha giocato bene l'Inter. Ha sbagliato altro? Sì.

Secondo me devi pensare ai rigoristi dall'80' in poi. Chivu con le sue scelte per me ha affrontato la Supercoppa come un di più, che quel che viene viene. Nessuno mette in discussione la prestazione nei 90', ma se i rigori sono il motivo della sconfitta, analizziamo anche chi ha scelto i rigoristi: io se sono l'allenatore boh, Calhanoglu a cinque minuti dalla fine entra lui per Zielinski".